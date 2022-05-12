Diyarbakır’da restoran ve kafeler dijitalleşiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğiyle hayata geçirilen Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması Diyarbakır’da gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğiyle Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi çerçevesinde hazırlanan eğitim tırı, Dağkapı Kent Meydanında konuşlandı. Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan ve bazı odaların temsilcileri, tırda eğitim aldı.

Verilen eğitimde restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmesi hedeflenirken, 'Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama' modülleriyle işletmeler hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğrenme imkanı buldu. Eğitimleri tamamlayarak sertifika alan işletmeci ve çalışanlar çekilişle verilecek 100 tabletten birisini kazanma şansı yakalıyor.

Proje ile ilgili açılış konuşması yapan Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, pandemi döneminde eve kapanıldığını evlere servis dönemi başladığını kaydederek, siparişlerin artık dijital ortamlardan verilmesi gündeme geldiğini hatırlattı. Elkaan, “Daha çok kazanmak için esnafımızın dijital ortamlarda, sosyal medyada yer alması gerektiği ortaya çıktı. Bu projeyle Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi çerçevesinde, dijital beceri eğitimlerine yönelik oluşturulan eğitim portalı oluşturuldu. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre bir öğrenme deneyimi sunan esnafakademi.org eğitim portalı aynı zamanda mobil uyumlu olarak tasarlandı. Portalında bulunan Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde pazarlama modülleriyle işletmeler hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğreniyor. Eğitimler çerçevesinde işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor. TESK Başkanımız Bendevi Palandöken’in dediği gibi, ‘esnafımız artık internetten de siftahını yapacak, tabelası internette de yanacak’. Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’nin Diyarbakır uygulamasının hayırlı uğurlu olmasını diliyor, başta TESK yöneticileri olmak üzere, birlik ve oda başkanlarımıza, ticaret il müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Siz değerli esnafımıza faydalı olmasını diliyorum” dedi.

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