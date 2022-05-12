Diyarbakır’da bulvar ve kavşaklarda çalışmalar devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için yeni bulvar ve bağlantı yolları inşa ediyor.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, trafik akışının daha sağlıklı olması için Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde yeni bulvar ve bağlantı yolları çalışmalarına başladı. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesine bağlı Mesut Yılmaz Caddesi ile Necmettin Erbakan Bulvarını birbirine bağlayan imar yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Uzunluğu 2 bin 180, genişliği ise 30 metre olan yolda sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 65 bin metreküp kazı, 45 bin metreküp dolgu, 54 bin ton alt temel ve temel, 13 bin ton binder, 12 bin metrekare parke döşeme, 4 bin 500 metre bordür imalatı yapılacak. Yenişehir ilçesi Üçkuyu TOKİ bölgesinde Pasur Caddesini Şeyh Sait Bulvarına Bağlayan 50 metre genişliğindeki bulvarın 1,2 kilometresinde çalışma sürerken, yol yapım çalışmaları sırasında açılmamış 600 metrelik kısım açılarak 20 bin ton PMT 7 bin 500 ton sıcak asfalt imalatı yapılacak.

Ekipler, ayrıca Üçkuyu TOKİ2ye giden Ali Gaffar Okkan Bulvarı’nda vatandaşların ulaşım konforunu artırmak için yol genişletme çalışmaları yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, cadde ve bulvarlar yağmur suyu, altyapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması ile standartlara uygun hale gelen yolları trafiğe açacağı belirtildi.

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