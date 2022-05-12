Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 288 oldu



Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için nöbet tutan ailelerin sayısı, 2014'te "İzmir'e çalışmaya gidiyorum" diyerek evden çıkan oğlu Mahsum için gelen Mirza Güneş ile 288'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 983 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. "İzmir'e çalışmaya gidiyorum" diyerek 8 yıl önce evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen oğlu Mahsum için Muş'tan gelen Mirza Güneş ile nöbetteki aile sayısı, 288'e çıktı. Evlat nöbeti tutan diğer ailelerin karşıladığı Mirza Güneş, 8 yıldır çocuğunun kayıp olduğunu söyleyerek, "Onun için geldim. Gidip teslim olsun. Sonuna kadar çadırda eylemde olacağım. Muş'tan geldim, İzmir´e çalışmaya gitti. 20 yaşında gitti, hiç haber alamadık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2022-05-12 15:23:03



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