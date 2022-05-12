Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, play-off çeyrek final ilk maçında alınan beraberliği meşalelerle kutladı

Burak EMEK / DİYARBAKIR,(DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup play-off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile golsüz berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler taraftarı meşaleli kutlama yaptı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Park'ında bir araya gelen binlerce taraftar dev ekranda Tarsus İdman Yurdu Amed Sportif Faaliyetleri maçını izledi. Taraftarlar maç boyunca tezahüratlarda bulunurken polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Maçın bitimiyle yeşil-kırmızılı taraftarlar meşale yakarak kutlama yaptı. Çok sayıda futbolseverin açık havada izlediği maç sonrası bazı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak destek verdi.
Berabere sonuçlanan maçın rövanşı 16 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Maç izlenmesi
Parktan görüntüler
Çevik kuvvet
Taraftarların tezahüratı
Maç sonrası kutlamalar
Meşale yakılması
Genel ve detayDHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-05-12 22:59:47
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