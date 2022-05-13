Yenişehir ADEM’de çölyak semineri

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı RabiaTül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde (ADEM1) Çölyak Farkındalık Günü dolayısıyla seminer düzenledi.

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Çölyak Farkındalık Günü dolayısıyla belediyenin ADEM1’ de açmış olduğu Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarından (YESMEK) Aşçı Yardımcısı Kursu’nda eğitim alan kursiyerlere ve eğitmenlere yönelik olarak düzenlediği seminerde çölyak hastalığı hakkında bilgiler verildi.

Kursta glütensiz yiyecek ürünlerini üretip, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına ulaştırdıklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, “İlçemiz genelinde yapmış olduğumuz araştırmalar doğrultusunda 200’e yakın ihtiyaç sahibi çölyak hastamızın olduğunu tespit ettik. Bu hastalarımızın glütensiz gıda ürünlerine ulaşmalarına yardımcı olabilmek adına başlatmış olduğumuz YESMEK kurslarımız çerçevesinde aşçı yardımcısı kursumuzda glütensiz mantı, ekmek, kek, makarna, tatlı ve tuzlu kurabiye gibi gıda ürünlerini üretip, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz çalışanları aracılığıyla hastalarımızın evlerine ulaştırıyoruz. Bu amaçla çölyak hastalarımız için güvenli glütensiz yiyeceğin nasıl üretileceği ve üretilirken de nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında hem aşçı yardımcısı kursumuzda eğitim veren eğitimcilerimize hem de kursiyerlerimize yönelik olarak diyetisyenimiz tarafından bu tür eğitimleri düzenlemeye devam edeceğiz’’ dedi.

Yenişehir RabiaTül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde (ADEM1) Çölyak Farkındalık Günü seminerini veren Diyetisyen Sabri Ateşman ise, “Çölyak hastalığı besin emilimini engelleyen, alerjik bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bu hastalığa buğday, arpa gibi tahıllarda bulunan glüten isimli bir protein neden olmaktadır. Toplumda tanı almamış hastalar buz dağının görünmeyen kısmıdır. Tanı aldıktan sonra ise hastalığın tedavi edilmesi ve uygulanan diyete dikkat edilmesi gerekmektedir. Diyet konusunda glütensiz gıda ürünleri tüketilmelidir. Bu çerçevede de başkanımızın böyle önemli bir projeyi hayat geçirmesi bu tür hastalarımız için oldukça faydalı olmaktadır. Kendisine hem bir diyetisyen olarak hem de glüten hastaları adına çok teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

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