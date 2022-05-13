Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

140 kilo eroinle yakalanan TIR şoförü: Para tatlı geldi

DHA

140 kilo eroinle yakalanan TIR şoförü: Para tatlı geldi


Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 140 kilo eroinin ele geçirildiği TIR'ın şoförü tutuklu Mehmet Kasım S. hakkında, 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mehmet Kasım S., ifadesinde, "R.T., elindeki eroini İstanbul'a götürmemi istedi. Başta kabul etmedim ancak para tatlı gelince tekrar görüştük. 150 bin TL'yi verdi. Pişmanım" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Mart'ta kentin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamada, Silvan yolunda şüphe üzerine TIR durduruldu. Yapılan aramada narkotik köpekleri 'Risko' ve 'Çiko'nun tepki vermesi sonucu dorsenin içi söküldü. 261 parça halinde 140 kilo eroin ele geçirildi. TIR şoförleri Mehmet Kasım S. ve F.S., gözaltına alındı. TIR'daki eroinin son 10 yılda kentte ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Kasım S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.S. de adli kontrolle serbest bırakıldı.
'150 BİN TL VERDİ, BORÇLARIMI ÖDEDİM'
Mehmet Kasım S. hakkında 'uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamedeki ifadesinde Mehmet Kasım S., "Van'da 1 yıl önce tesadüfen tanıştığım R.T., bana elinde eroin olduğunu söyledi. Uyuşturucuyu İstanbul'a götürmemi istedi. Başta kabul etmedim ancak daha sonra para tatlı gelince sevk için tekrar kendisiyle görüştük. Bana 150 bin TL vereceğini söyleyince kabul ettim. Taşıyacağım malın eroin olduğunu biliyordum. 7 Mart'ta sakin bir yerde buluştuk. R.T.'nin aracıyla getirdiği eroinleri aracıma yükledim. Bana 150 bin TL'yi verdi. O parayla borçlarımı ödedim. Daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktım ve yakalandım. Pişmanım, keşke böyle bir şeye kalkışmasaydım" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-05-13 15:58:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’ın ilk kapalı semt pazarında çalışmalarda sona gelindi
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın ilk kapalı semt pazarında çalışmalarda ...
Amedspor turu Diyarbakır’a bıraktı
YEREL HABERLER Amedspor turu Diyarbakır’a bıraktı
Yenişehir ADEM’de çölyak semineri
YEREL HABERLER Yenişehir ADEM’de çölyak semineri
Bağlar’ın kızları futbolda şampiyon
YEREL HABERLER Bağlar’ın kızları futbolda şampiyon
Zayıflama, vücut sıkılaştırma ve omurga ağrılarına karşı akın ettiler Yaz sezonuna hazırlık için pilates yolunu tutular
YEREL HABERLER Zayıflama, vücut sıkılaştırma ve omurga ağrılarına ...
Diyarbakır’ın tarihi Ankara’da sergilenecek
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın tarihi Ankara’da sergilenecek
Diyarbakır’ın tarihi mekânlarını gelin duvağı sardı Diyarbakır surlarında metrelerce uzunluğunda gelin duvağı
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın tarihi mekânlarını gelin duvağı ...
Diyarbakırlı judoculardan madalyalara ambargo
YEREL HABERLER Diyarbakırlı judoculardan madalyalara ambargo
Diyarbakırlı minik yüzücülerin mücadelesi sona erdi
YEREL HABERLER Diyarbakırlı minik yüzücülerin mücadelesi sona erdi
Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, play-off çeyrek final ilk maçında alınan beraberliği meşalelerle kutladı
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, play-off ...
Polisin takibe alıp durdurduğu otomobilden 16 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Polisin takibe alıp durdurduğu otomobilden 16 kaçak ...
Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm, hemşireleri unutmadı
YEREL HABERLER Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı ...
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 288 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 288 oldu
Dürümlü katliamında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Dürümlü katliamında hayatını kaybedenler için mevlit ...
LPG ile mutfak tüpü dolduran istasyona 835 bin TL ceza istendi
YEREL HABERLER LPG ile mutfak tüpü dolduran istasyona 835 bin TL ...
Ailelerin kararlı direnişine 288'inci aile katıldı
YEREL HABERLER Ailelerin kararlı direnişine 288'inci aile katıldı
Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti
YEREL HABERLER Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti
Diyarbakır’da bulvar ve kavşaklarda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bulvar ve kavşaklarda çalışmalar devam ...
DİSKİ, akıllı sayaç uygulamasını yaygınlaştırıyor
YEREL HABERLER DİSKİ, akıllı sayaç uygulamasını yaygınlaştırıyor
Diyarbakır'da 20 kaçak göçmene sınır dışı; organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 20 kaçak göçmene sınır dışı; ...
Diyarbakır’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Silvan Belediyesinden Mustafa Ceceli konseri
YEREL HABERLER Silvan Belediyesinden Mustafa Ceceli konseri
Diyarbakır’da restoran ve kafeler dijitalleşiyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da restoran ve kafeler dijitalleşiyor
Diyarbakır'da 'huzur' uygulaması; 9 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'huzur' uygulaması; 9 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.