Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri engellileri unutmadı

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı 1016 Mayıs Engelliler Haftasında engellileri unutmadı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca '1016 Mayıs Engelliler Haftası' çerçevesinde sorumluluk bölgesindeki 6 engelli vatandaşı ve ailelerine unutulmadıklarını hissettirmek ve jandarmayı hatırlayacakları güzel bir anı bırakmak amacıyla ziyaret edilerek çeşitli hediyeler taktim etti.

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