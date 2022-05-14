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Evlat nöbetindeki baba: 7 yıl 2 ay 4 gün oldu, netice alamadık

DHA

Evlat nöbetindeki baba: 7 yıl 2 ay 4 gün oldu, netice alamadık


Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, 2015'te 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Abdurrahman için oturma eylemini sürdüren Mehmet Yaşa, "7 yıl 2 ay 4 gün oldu, netice alamadık. Onu çağırıyorum, eve gelsin. Annesi üzüntüden hasta oldu" dedi.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 288 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette 985'inci güne girildi. Bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu.
Sur ilçesine bağlı Kırsal Yukarıkılıçtaş Mahallesi'nde, 2015 yılında lise 3'üncü sınıfta okurken kandırılarak dağa kaçırılan ve o dönem 17 yaşında olan oğlu Abdurrahman için HDP binası önünde nöbetini sürdüren Mehmet Yaşa, "2015´te 4 arkadaşı ile birlikte okula gitti. O gün bugündür bir haber alamadı. 7 yıl 2 ay 4 gün oldu, bir netice alamadık. Onu çağırıyorum, gelsin. Herkes onu özlüyor. Annesi üzüntüden hasta oldu. Oğlum dönene kadar buradayım. Gelmezse ben buradan kalkmıyorum. Herkese sesleniyorum; dönsünler" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-05-14 13:59:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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