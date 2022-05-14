Silvan'da 1200 yıllık bahar bayramı 'Gülan' kutlandı



İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, 1200 yıllık geleneksel bahar bayramı 'Gülan', çeşitli etkinliklerle kutlandı, bölge halkı piknik yapıp, eğlendi.

Silvan'da her yıl 14 Mayıs'ta kutlanan ve 1200 yıllık olduğu belirtilen bahar bayramı 'Gülan', bugün çeşitli etkinliklerle karşılandı. Silvan piknik alanındaki kutlamalara katılan Silvanlılar Derneği Başkanı Mehmet Çeliker ile beraberindekiler, piknik alanlarını gezip, bölge halkıyla bir araya geldi.

Diyarbakır'da faaliyet gösteren derneğin başkanı Mehmet Çeliker, bahar coşkusunun yaşandığını bayramın Silvan ile özdeşleştiğini söyleyerek, "Bununla ilgili çok araştırmalar yaptık. En son bu geleneğin kökü Mervanilere dayanıyor. Mervanilerden gelen bir gelenektir. Mervani'nin oluşumu sırasında o gün sevinç, mutluluk coşkusu olarak kutlanmış. Zengin ve fakirler birlikte yemek yaparak hayvanlar kesilir, pilavlar yapılır. O günün coşkusuna birlikte alanlara çıkarak eğlenceye dönüştürürler" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2022-05-14 16:13:48



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