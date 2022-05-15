Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, hasta vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ağır hasta vatandaşları ziyaret ederek moral desteğinde bulundu.

Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren aileleri ziyaret eden Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her koşulda vatandaşların derdiyle dertlenilmesi yönündeki yöneticilik anlayışının gereği olarak darda ve zorda kalan her bir vatandaşa destek olmaya çalıştıklarını kaydetti. Beyoğlu'nun hasta yatağında bir süre sohbet ederek moral verdiği F.Ö., eşinin de ağır hasta olduğunu ve aile olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyledi. İlk kez bir yetkilinin evlerine gelerek kendilerine sahip çıktığını anlatan F.Ö., bu yaklaşımından dolayı Beyoğlu'na teşekkür etti.

Öte yandan, Başkan Beyoğlu, hafta sonunda ilçede birçok aileye ziyarette bulunarak taleplerini dinlediği belirtildi.

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