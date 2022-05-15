Bağlar Belediyesinden özel çocuklar için çalışma

Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar Belediyesi, belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürüttüğü eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleriyle engelli ve özel çocuk statüsündeki çocukları topluma kazandırmak için çalışma yürütüyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 1016 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Engelliler Haftası " çerçevesinde belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlere katılan engelli ve özel çocuklarla bir araya gelerek çocukların becerilerinden oluşan çalışmaları inceledi. Belediyenin eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen uyum ve adaptasyon çalışmalarıyla engelli ve özel çocuk statüsündeki çocukların özgüvenlerinin artırılarak topluma kazandırılması amaçlanıyor.

Çocuklarla bir araya gelen Başkan Beyoğlu, çeşitli hediyeler takdim ederek moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Çocukların kendilerine Allah'ın emaneti olduğunu belirten Beyoğlu, "Sevginin aşamayacağı engel yoktur. En büyük engel sevgisizliktir. Bu çocukların birbirinden çok kıymetli becerileri ve insanlığa hizmet edecek buluşlar gerçekleştirmeye yönelik üstün yetenekleri var. Her şeyden önce değerli olduklarını hissettirmemiz gerekiyor. Biz de bu amaç doğrultusunda bu faaliyetleri yürütüyoruz. Rabbimizin emaneti olarak kabul ettiğimiz çocukların geleceğe iyi hazırlanmaları için sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

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