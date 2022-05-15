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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyumcu hırsızı diyaliz merkezinde yakalandı

İHA

Kuyumcu hırsızı diyaliz merkezinde yakalandı

Diyarbakır‘ın Yenişehir ilçesinde iki ay önce bir kuyumcudan altın çalan şüpheli, diyaliz merkezinde yakalandı. Emniyet ve adliye işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda 11 Mart 2022 tarihinde kimliği belli olmayan bir şüpheli tarafından gerçekleştirilen “Nitelikli Yağma” olayı ile ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu çalışmada, şüphelinin işyerine girdiği, belinden silahı çıkararak kuyumcuya doğrulttuğu, dört adet altın bileziği kuyumcudan silah zoruyla alarak kaçtığını tespit etti.
Soruşturmayı detaylandıran polisi ekipleri, şüphelinin A.S’nin (54) gerçekleştirdiğini belirledi. A.S., 2 ay boyunca titizlikle devam eden yakalama çalışma ve takip sonucunda 9 Mayıs 2022 günü Bağlar ilçesinde bir yakınının tedavi gördüğü diyaliz merkezinde ziyareti esnasında olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.
Şüphelinin Asayiş Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

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