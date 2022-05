Bilezikleri cebine koyup, tabancasını iş yeri sahibine doğrultarak kaçtı

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da müşteri gibi girdiği kuyumcuda baktığı 4 altın bileziği cebine atıp, tabancasını iş yeri sahibine doğrultarak kaçan A.S. (54), bir yakının tedavi gördüğü diyaliz merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 11 Nisan´da Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Müşteri gibi girdiği kuyumcuda A.S., 4 bileziği cebine attı, belindeki tabancayı iş yeri sahibine doğrultarak kaçtı. İş yeri sahibi de hemen çekmecede bulunan tabancasını alıp A.S.'nin peşinden koştu, ancak yakalayamadı.

İhbar üzerine kuyumcuya gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden tespit ettikleri şüpheli A.S.'yi bir yakınının tedavi gördüğü diyaliz merkezinde, olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2022-05-15 13:49:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.