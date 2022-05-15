Evlat nöbetindeki baba Ömer Özkan: “Kızım seni bu devletin parasıyla okuttum, dön gel”

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 986’ıncı gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 986’ıncı gününde de devam ediyor.



“3 dönemdir buraya geliyorum”

Hatay'ın Antakya ilçesinden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde kızı Esra Özkan için eylemi sürdüren baba Ömer Özkan, 8 sene önce de HDP binasına geldiğini anımsatarak, belediye önünde çadır kurduklarını hatırlattı. O çadıra da katıldığını aktaran baba Özkan, “Ağabeyi iki dönemdir buraya geliyor. Bende bugün yine kızım için geldim. Kızım, ben seni bu devletin parasıyla okuttum, bu yaşa getirdim. Benim kafamda saç kalmadı, annen hasta. Kızım ne olur sesimizi duy, sesine hasret kaldık. Benim çocuğum için tek değil, bütün anne, babaların çocuklarını, dağa giden herkesin çocuklarının dönmesini istiyorum. Herkese çağrım şudur, hepsi buraya gelsin. 3 dönemdir buraya geliyorum. 13 dönemde olsa yine gelirim. Bütün ailelerde bizim gibi sağduyulu olup gelsinler” dedi.



“3 engelli çocuğumu bırakıp geliyorum”

2010 yılında kaçırılan oğlu Mahmut için nöbete devam eden anne Bedriye Uslu, kış ayından beridir evlat nöbetini sürdürdüğünü söyledi. Uslu, “Daha önce gelsem oğlumu orada öldürürler diye korkup gelmiyordum. Hiç haber alamdım. Ölü müdür, sağ mıdır bilmiyorum. 3 engelli çocuğumu bırakıp ara ara geliyorum. Evladım, evine dön, devlet sana zarar vermeyecek” şeklinde konuştu.

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