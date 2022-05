Dünyada her yıl 17 milyon kişiden 6 milyonu bu hastalıktan ölüyor Dakikada bir kişinin geçirdiği hastalıktan yılda 6 milyon kişi ölüyor

Diyarbakır Memorial Hastanesi’nde görevli Girişimsel Radyoloji doktoru Mehmet Kolu, her yıl dünyada yaklaşık olarak 17 milyon kişinin inme geçirdiğini ve bunun 6 milyonunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Girişimsel Radyoloji doktoru Mehmet Kolu, inmenin dünyada sağlık açısından çok ciddi bir problem olduğunu değerlendirdi. Her yıl dünyada yaklaşık olarak 17 milyon kişinin inme geçirdiğini belirten Dr. Kolu, bunlardan 6 milyon kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. İstatistik veri paylaşan Dr. Kolu, “Her dakika dünyada bir kişi inme geçiriyor. Her 6 insandan biri ömrü boyunca mutlaka küçük veya büyük bir inme atağı geçiriyor. Sık görülen, ölümcül ve yüksek oranda sakatlık riski olan bir hastalık diyebiliriz. 2014 yıllarına kadar bu hastalarda neredeyse elimizdeki tek seçenek bazı pıhtı eritici damardan uygulanan ilaçlardı. Ama daha sonra Trombektomi dediğimiz kasık damarından girip pıhtıyı çıkarma hem dünyada hem de Türkiye’de çok yaygın, sık kullanılmaya başladı ve hastalar şu anda bu tedaviden çok fayda görmekte” dedi.



İlk 6 saati geçip yapılan işlem fayda sağlamıyor

Kendilerinin de bu işlemi sık yaptıklarını aktaran Dr. Kolu, “Beyin dokusu genelde ilk 6 saatte kadar bu beyin damar tıkanıklıklarında dayanabilmekte. Ama 6 saatten sonra yapılan çalışmalarda damarın beslediği alanda tamamen ölü bir doku meydana gelmekte. 6 saati geçtikten sonra yapılan işlemlerde hepsini değil ama genelde belli bir fayda sağlayamıyoruz. O yüzden bu hastaların hızlıca tanınması ve bu şekilde işlemler yapılan merkezlere yönlendirilmesi veya hastaların kendilerinin başvurması çok önemli olmakta. İnme dediğimiz beyin damarının tıkanmasıdır. Herhangi bir damarın tıkanması ve damarın beyni beslediği bölgeye göre şikâyetler ortaya çıkması. Bunlar genelde bir tarafta felçlik oluyor. Yüzün bir yarısında kayma oluyor. Konuşmada, anlamada bozukluk oluyor. Bilinç kaybı yaşanabiliyor bu hastalarda. Hatta bu hastaların bazıları koma haline girebiliyor. Görme bozukluklarına sebep olabiliyor. Altında yatan temel sebepte büyük oranda şeker hastalığı. Tansiyon, kalp hastalığı. Yüksek kolesterol, obezite, hareketsiz yaşam gibi sebepler inmenin en önemli sebepleri arasında sayabiliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.