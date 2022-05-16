DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü hizmet ve yatırımlarına devam ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Dicle ilçesinde hizmet ve yatırımlarına devam ediyor.

DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü merkez 15 Temmuz Mahallesi konutlar bölgesinde içme suyu PVC borularını HP polietilen borularla değiştiriyor. DİSKİ yetkilileri, konutlar bölgesindeki içme suyu şebekesinin çok eski PVC borulardan olduğundan dolayı, meydana gelen fiziki kaçakların fazla olduğunu dile getirdi. Yetkililer bu 2025 yıllık PVC borularını polietilen borularla değiştirerek, fiziki kaçakların önüne geçilmesi planlandığını kaydetti. Söz konusu çalışmada 2000 metre 90 milimetrelik polietilen boru döşeneceği bildirildi.

DİSKİ’nin eski şebekeyi yenilemesi ile hem daha sağlıklı suya kavuşulması hem de kaçak su kaybı önlenmesinin amaçlandığı belirtildi. İlçede ayrıca 54 tane abonenin su sayaçları ve abone bağlantıları yenilenecek.

Kırsal Oba Mahallesinde ise su kaynağındaki pompalar değiştirildi. 50 ve 20 HP'lik pompalar yerine 125 HP'lik pompa montajı yapıldı.

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