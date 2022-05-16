Yenişehir Belediyesinde temel ilk yardım eğitimi düzenlendi

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, çalışanlara yönelik olarak karşılaşılabilecek acil durumlara karşı Temel İlk Yardım Eğitimi semineri düzenledi.

Yenişehir Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğünün belediye personellerinin herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda nasıl davranması gerektiği konusunda bilinçlenmeleri adına düzenlediği Temel İlk Yardım Eğitimi seminerine çok sayıda belediye çalışanı katıldı. Temel İlk Yardım Eğitimi seminerinde sunumu gerçekleştiren Belediyenin İş Güvenliği Uzmanı Dilay Üstü, herhangi bir acil durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar ve yaralının durumunun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla herkesin Temel İlk Yardım bilgisine sahip olması gerektiğini söyledi. Üstü, “Çünkü ilk yardım bilgisi ve ilk müdahale dünya genelinde çok fazla insanın hayatını kurtarmıştır. Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatlarıyla düzenlediğimiz seminerimizde belediyemiz çalışanlarına öncelikle ilk yardımdaki koruma, bildirme ve kurtarma gibi temel uygulamalarının bilgisini verdik. Daha sonra yaralının kan basıncının, solunumunun ve nabzının nasıl ölçülmesi gerekildiği, olay yerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususları kanamalar, şok durumu, yanık, boğulma ve yaralı taşıma, kalp masajı, hava yolu tıkanıklığı, bilinç bozuklukları gibi konularda genel bilgiler aktardık” dedi.

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