Diyarbakır´da 8 katlı binaya düşen yıldırım hasara neden oldu

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte 8 katlı bir binanın damına isabet eden yıldırım hasara neden oldu.

Kentte, dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, etkili oldu. Yayatı olumsuz etkileyen yağış sırasında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi´nde bulunan 8 katlı bir binanın damına yıldırım isabet etti. Damın köşesine isabet eden yıldırım, bina sakinlerini endişelendirdi. Olayda yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-05-16 18:42:18



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