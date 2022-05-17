Tarsus İdman Yurdu, Play-Off Yarı Finali'ne yükseldi

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Amed Sportif Faaliyetler Tarsus İdman Yurdu: 0-0 (6-7)

Burak EMEK / DİYARBAKIR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Tarsus İdman Yurdu penaltılarda Amed Sportif Faaliyetler'i 7-6 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Diyarbakır Stadyumu'nda Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. 0-0 biten ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında da 90 dakikada eşitlik bozulmadı. 15'er dakikalık iki uzatma devresinin ardından da gol çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Tarsus İdman Yurdu rakibini 7-6 mağlup ederek adını Play-Off Yarı Finali'ne yazdırdı.

Tarsus İdman Yurdu, Play-Off Yari Finali'nde Teco Karacabey Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-05-17 01:09:15



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