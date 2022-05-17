Bismil Atıksu Tesisi muhtarlara tanıtıldı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde tamamlayıp hizmete sunmayı hedeflediği Bismil Atıksu Tesisi mahalle muhtarlarına tanıttı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ilçenin habitatını ve kadim Dicle Nehri’ni koruyacak olan Bismil Atıksu Tesisinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bismil Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte konuşan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, 68 bin 175 nüfusa sahip Bismil’e 24 saat kesintisiz ve günlük 19 bin 603 metreküp içme suyu sağladıklarını söyledi. İlçede yer alan 8 sondaj kuyusunun saniyede 280 litre içme suyu ürettiğini belirten Tutşi, Bismil’de 2 adet 2000, 6000 ve 500 metreküp kapasiteye sahip 4 içme suyu deposunun bulunduğunu ifade etti. Tutşi, “Bismil merkez ve kırsal mahallelerde 446 bin 316 metre içme suyu,51 bin 898 metre terfi ve 446 bin 730 metre kanalizasyon şebeke hattımızla vatandaşlara hizmet ediyoruz. Bismil ilçesinin gelişimine katkı sunmak amacıyla, bu yıl içinde 6 projemizle ilgili kısa sürede çalışmalara başlamayı planlıyoruz” dedi.

Bismil Atıksu Tesisi ile Dicle Nehri’ni, kirlilikten kurtararak gelecek nesillere temiz şekilde bırakacaklarını kaydeden Tutşi, tesisin 2032’de 76 bin ve 2047’de ise 86 bin 324 nüfusa hizmet edeceğini dile getirdi. Tutşi, tesiste inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin tamamlanmak üzere olduğunu, çevre düzenleme çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.

Proje çerçevesinde 25 kilometre kanalizasyon hattını tamamladıklarını belirten Tutşi, tesis tamamlanıp faaliyete girdiğinde şebekelerden gelen atıksuların temiz şekilde kadim Dicle Nehri’ne aktarılacağını vurguladı.

Tanıtım toplantısının tamamlanmasının ardından mahalle muhtarları, çalışmaların devam ettiği Bismil Atıksu Tesisini gezerek personelden bilgi aldı.

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