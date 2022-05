Diyarbakır’da 9 Mayıs Avrupa Günü etkinliği

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul SANLAB (Sanayi Laboratuvarı) Simülasyon Merkezi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığında Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi’nde 9 Mayıs Avrupa Günü etkinliği düzenlendi.

DTSO ve paydaşları, Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde 2022 Avrupa Gençlik yılında, “Dijital Çağa Hazır mısın?” ABTürkiye Gençlik Teknoloji Konferansları çerçevesinde öğrencilere, mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerine yönelik yapay zeka, robotik kodlama ve teknoloji girişimciliği konferansları, kariyer teknoloji okulları ve birçok okulla Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi’nde etkinlik düzenlendi.

DTSO Bilim Eğitim Konferans salonunda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Akbaş, Mesleki ve teknik eğitim alanında öğretmenlerin ve eğiticilerin tam donanımlı olmaları ve kendi alanlarında teknolojik güncel gelişmeleri takip etmeleri noktasında her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Akbaş, bu tür eğitim, panel, çalışma atölyeleri ve konferanslarda Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve kendi alanında yetkin SANLAB gibi teknolojik girişimlerle her zaman ortak işbirliklerinin devam edeceklerini ifade etti.

Daha sonra konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Avrupa Birliği tarafından 9 Mayıs Avrupa günü dolayısıyla 27 AB Üyesi ülkede ve aday ülkelerde her yıl bu tür etkinliklerin yapıldığını ifade etti. Bu çerçevede 2022 yılının Avrupa Gençlik Yılı ilan edildiğini ve dolayısıyla etkinliklerin daha çok gençlere yönelik olmasının hedeflendiğini belirten Kaya, “Odamız bünyesinde bulunan AB Bilgi Merkezimiz de bu doğrultuda faaliyetlerine devam ediyor. Oda olarak her zaman mesleki ve teknik eğitim konusuna çok önem verdiklerini hatta Oda bünyesinde Sanayi Mektebi ve Girişimcilik Merkezi projelerini hayat geçirerek ilimizde önemli bir eksiklik giderildi” dedi.

