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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da Aile Haftası kutlandı

İHA

Diyarbakır’da Aile Haftası kutlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Diyarbakır İl Müdürü Muzaffer Akçan, 300 kişilik grupla yürüyüş yaparak Aile Haftası'nı kutladı.
Yenişehir ilçesinde bulunan İl Müdürlüğünden Ofis Semti'nde bulunan Anıt Parkı’na kadar Akçan ve 300 kişilik grup, Aile Haftası’nda yürüyüşte bulundu. Akçan, yaptığı basın açıklamasında, ailenin medeniyetin kutsal bir değer olarak nitelendirdiği aile, toplumun en küçük birimi olmakla birlikte evlilik bağıyla kurulup gelişen, aynı zamanda milli ve manevi değerler ile gelenek ve görenekleri ilk öğreten, toplumun temel yapı taşı konumunda bir kurum olduğunu söyledi.
Toplumların ailelerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu belirten Akçan, “Bu açıdan toplum için ailenin önemi büyüktür. Aileler mutlu ve huzurlu olursa millet de güçlü ve kuvvetli olur. Tarihin ilk dönemlerinden beri güçlü bir aile yapısına sahip olan milletimiz de bu yönüyle diğer milletlere örnek olmuş, aile değerlerine verdiği önemle gelişimini sürdürmüş ve yüzyıllar boyunca köklerindeki bu kültürel kimliğini ve zenginliğini muhafaza etmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizlerin görevidir. Bizler de bakanlık olarak güçlü aile, güçlü toplum bilinci ile hareket ediyor. Ailelerimize her türlü desteği veriyoruz. Bakanlık olarak bunu bizler yaparken aile ortamına sahip çıkan koruyucu ailelerimizin ve evlat edinen ailelerimizin de bu ortamdan uzaklaşmış çocuklara sahip çıkması, onları kendi evlatları gibi görüp aile sevgisi ve şefkatiyle gözetmesi bizleri son derece sevindirmektedir. Her yıl 1521 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Uluslararası Aile Haftasında amacımız, toplumun tüm kesimlerinin aile konusunda bilinçlenmesi, ailelerin güçlenmesi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmaktır” dedi.

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