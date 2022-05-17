'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 13 gözaltı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 'oltalama' yöntemiyle vatandaşların banka bilgilerini ele geçirip satan 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'oltalama' yöntemi ile vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren ve dolandırıcılık yaparak menfaat temin eden gruba yönelik, Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 16 cep telefonu, 17 sim kart, 3 laptop, 2 bilgisayar kasası, 10 harddisk, 4 hafıza kartı, 1 tablet, ve 8 flaş bellek ele geçirildi. Şüphelilerin ele geçirdikleri bilgileri sattıkları, yakalanmamak için başkalarına ait banka hesaplarını kullandıkları ve para transferleri esnasında açıklama kısmına yazdıkları mesajlarla haberleştikleri ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-05-17 17:49:43



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