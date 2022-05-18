Diyarbakır'da yasa dışı silah ticareti operasyonu 4 ay süren titiz çalışmalarda kaçak silah atölyesinde imal edilen çok sayda silah ele geçirildi

Diyarbakır'da polis ekipleri, Sur ilçesinde kaçak silah atölyesine düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yaklaşık 4 ay süren geniş çaplı ve titiz bir çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde Sur ilçesinde tespit edilen kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 20 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet seri numaraları silinmiş faturasız kuru sıkı tabanca, 10 adet AK47 marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 132 adet şarjör, 1 adet av tüfeği, silah imalatında kullanılan bir pres makinesi, kaynak makinesi, mengene, matkap, torna makinesi, taşlama makinesi, fırınlama makinesi, çok sayıda tabanca tamirinde ve yapımında kullanılan malzeme ile 9 bin 435 TL ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.