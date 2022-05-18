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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ailelerin kararlı direnişine 989’uncu gününde

İHA

Ailelerin kararlı direnişine 989’uncu gününde

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 989. gününde devam ediyor.
Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 989'uncu gününde de devam ediyor. Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, Gülcan Biçer'in babası olduğunu söyledi. Kızının 2015'te götürüldüğünü belirten Baba Biçer, "3 yıla yakındır HDP il binası önünde eylem yapıyoruz, ayın 29'unda bin günümüz dolacak. Son çocuğumuz dağdan ininceye kadar buradan ayrılmayacağız. HDP'liler bilsin ki, buradaki binayı kapatıp başka yerde açtılar ama biz onların ensesindeyiz. Kesinlikle onlardan vazgeçmeyeceğiz, canımızın parçası çocuklarımızı bizden aldılar. Kızım Gülcan, beni görüyorsan orası senin yerin değil. Senin yerin bizim yanımızdır. Bunlar seni götürüp mağaraya atmışlar ya öl yada öldür diye. Sen orada kiminle savaşıyorsun ben onu anlamadım. Kaç teslim ol. Onlar zaten yalan uyduruyorlar. Geldiğinde cezaevine atıp işkence yaparlar diyorlar. Ama kesinlikle bu ülke hukuk ülkesidir, kesinlikle seni bize verecekler. Hiç çekinmeden gelip güvenlik güçlerine teslim ol kızım” dedi.

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