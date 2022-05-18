Bismil'deki huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin huzur uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek, 9 paket halinde toplam 26,66 gram metamfetamin maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 1 paket halinde 1,95 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uygulamada gözaltına alınan toplam 12 kişi, gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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