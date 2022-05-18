Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 290 oldu



Burak EMEKNurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 2019´da 21 yaşındayken 'İstanbul´a çalışmaya gidiyorum' diye evden çıkan ve geri dönmeyen oğulları Mehmet için Şanlıurfa'dan gelen Müslüm- Mahide Arslan çifti ile 290'a yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 989 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Şanlıurfa'da 3 yıl önce 21 yaşındayken 'İstanbul´a çalışmaya gidiyorum' diyerek evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen oğulları Mehmet için gelen Müslüm ve Mahide Arslan çifti ile 290 oldu.

Evlat nöbeti tutan diğer ailelerin karşıladığı Mahide ve Müslüm Arslan çifti, `Kahrolsun HDP´ sloganlarıyla yürüdü. Müslüm Arslan, oğlunun kandırılıp kaçırıldığını belirterek, "O gün bugündür bir haber alamadık. HDP binası önüne geldim. Oğlum; çık, gel. Ben sana sesleniyorum, gittiğin yer annenden ve babandan daha mı kıymetli? Neyimiz eksikti de gittin? Halimize bak, ne hale düştük" diye konuştu.

Mahide Arslan da oğluna seslenerek, "Hastayım oğlum; çık, gel artık. Ben bittim. Bize bir şey söylemeden anahtarı komşulara vermiş, gitmiş. Nereden haber alacağız? Hangi kapıyı çalıyorsam yüzüme kapanıyor. 3 sene oldu, bir telefon gelmedi. Televizyonda burayı gördüm, geldim" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2022-05-18 15:09:01



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