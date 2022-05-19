Diyarbakır’ın yeni valisi göreve başladı

Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su görevine başladı.
Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Mersin'den Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, sabah saatlerinde Valilik binasında düzenlenen programla il protokolü, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla şeref defterine imza atarak görevine başladı. Basın açıklamasında bulunan Vali Su, bugün itibarıyla görevine başladığını belirterek, bu vesileyle tüm Diyarbakırlı hemşerilerini en kalbi sevgi ve saygılarıyla selamladığını, birlikte Diyarbakır’ı daha yukarılara taşımak için gayret edeceğini kaydetti. Vali Su, daha sonra il protokolü ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.