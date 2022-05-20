Ailelerin kararlı direnişi 991’inci gününde

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbeti 991. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi 991'inci gününde de devam ediyor. 2014'te Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyken 20 yaşında kaçırılan oğlu İbrahim Halil Küçük için Gaziantep’ten Diyarbakır HDP İl Binası önüne gelen anne Semra ve baba Talip Küçük, çocuklarını almadan eyleme son vermeyeceklerini söyledi. Anne Küçük, “Gaziantep’ten geldim, oğlum için buradayım. Oğlumu kandırıp dağa kaçırdılar. Oğlum Burdur’da üniversite okuyordu, 2014 yılından bu yana haber alamadık. Oğlum İbrahim Halil, çık gel, doğum gününe az kaldı geldiğin gün doğum günü hediyen olsun. Ne olursun bir ses ver, herkesten yardım istiyoruz. HDP’den istiyorum çocuklarımı gittikleri yer belli zaten, bu sebepten dolayı hepimiz buradayız. Davamızdan vazgeçmeyeceğiz, çocuklarımızın hepsi gelinceye kadar” dedi.

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