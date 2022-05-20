Görevini yapan basın mensubuna ‘Yüksek yerlerde tanıdığımız var’ tehdidi Çekim yapan görevliye tehdit Görevini yapmaya çalışan muhabiri engellemeye çalışan şahıs tehdit yağdırdı

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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde vaka alan ambulansa iskemle ile saldırıda bulunan şahısın haberini takip eden basın mensubu, olay yerinde bulunan bir kişi tarafından, çekim yapmaması için 'Yüksek yerlerde tanıdığım var' şeklinde tehdit edilerek engellenmeye çalışıldı.

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