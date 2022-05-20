DİSKİ’den fiziki su kaçaklarına müdahale

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, akustik dinleme ekiplerinin kent genelinde tespit ettiği fiziki su kaçaklarına müdahale ediyor.

İçme Suyu Daire Başkanlığı, vatandaşların içme ve kullanma suyu konusunda mağduriyet yaşamamaları ve trafik akışının aksamaması için fiziki kaçak arızalarına gece saatlerinde müdahale ediyor. Akustik dinleme ekiplerinin Yenişehir, Kayapınar, Bağlar ve Sur ilçelerinde tespit ettikleri fiziki su kaçağı arızaları, içme suyu kesintisi yaşanmadan gideriyor.

DİSKİ, içme suyunun tek bir damlasının heba edilmemesi amacıyla fiziki kaçaklarla ilgili çalışmalarını kent merkezinin genelinde sürdürecek.

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