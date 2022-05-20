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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da bir ev alevlere teslim oldu

İHA

Diyarbakır’da bir ev alevlere teslim oldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir sitede meydana gelen yangında bir daire alevlere teslim oldu.
Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1248. Sokak'ta bulunan Cenur Sitesi'nin 3’üncü katında yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan daire, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü.
Yangından kimse olumsuz etkilenmezken, itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

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