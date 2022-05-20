Tekvando seçmelerinde antrenörden, elenen sporcusuna tokat kamerada (2)



MAÇLAR TATİL EDİLDİ

Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri'nde antrenör O.B.'nin, müsabakayı kaybeden genç kıza tokat atmasının ardından maçların tatil edildiği belirtildi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Tekvando Milli Takımı'nda antrenör Hacı Özbilek, müsabaka sonrası sporcusu yenilen antrenörün sinirlerine hakim olamadığını söyleyerek, "Bu bir mazeret değil. Daha sonra negatif enerji herkese yayıldı. Sporcular etkilenmesin, diye maçları tatil ettik. Hakemler tutanak tuttu. Ailesi ve çocuk da şikayetçi olmadı. Antrenör arkadaş da pişman olup hem aileden hem de çocuktan özür diledi" dedi. (DHA)Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-05-20 14:42:06



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