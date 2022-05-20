Şule'yi bıçaklayıp öldüren boşanma aşamasındaki eşi adliyede



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da boşanma aşamasındaki eşi Şule Akdeniz Tartuk'u (21) bıçaklayarak öldüren Erkan Tartuk (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 yıldır evli olan Şule Akdeniz Tartuk ile Erkan Tartuk çifti, bir süre önce boşanmaya karar verdi. Şule Akdeniz Tartuk, annesinin evine gidip orada yaşamaya başladı.

Erkan Tartuk bir süredir görüşmediği eşiyle konuşmak için dün akşam saatlerinde kimsenin olmadığı sırada kayınvalidesinin evine gitti. Burada çıkan tartışmada Erkan Tartuk, mutfaktan aldığı bıçakla eşini boynundan yaraladı. Şule Akdeniz Tartuk yere yığılırken Erkan Tartuk ise kaçtı.

Kavgayı duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı açık olan eve giren ekipler, yerde kanlar içinde buldukları Şule Akdeniz Tartuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Eve gelen yakınları, acı haberi alınca fenalık geçirdi.

Şule Akdeniz Tartuk'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Erkan Tartuk ise olaydan 20 dakika sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bağlar ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Erkan Tartuk ilk ifadesinde eşiyle konuşmak için eve gittiğini ve yaşanan tartışmanın ardından bıçakladığını söyledi.

Erkan Tartuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şule Akdeniz Tartuk'un cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp Yenişehir ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-05-20 15:34:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.