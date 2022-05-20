Şule'yi bıçaklayıp öldüren boşanma aşamasındaki eşi adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Diyarbakır'da, boşanma aşamasındaki eşi Şule Akdeniz Tartuk'u (21) bıçaklayarak öldüren Erkan Tartuk (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-05-20 16:54:22



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