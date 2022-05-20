Diyarbakır’da öğrencisini dövdüğü iddia edilen antrenör ve öğrenci konuştu Türkiye’de gündem olan antrenör, kız ve ailesi konuştu Antrenör şiddetine maruz kaldığı iddia edilen kız konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da öğrencisini dövdüğü iddia edilen antrenör ve öğrenci konuştu Türkiye’de gündem olan antrenör, kız ve ailesi konuştu Antrenör şiddetine maruz kaldığı iddia edilen kız konuştu

İHA

Diyarbakır’da öğrencisini dövdüğü iddia edilen antrenör ve öğrenci konuştu Türkiye’de gündem olan antrenör, kız ve ailesi konuştu Antrenör şiddetine maruz kaldığı iddia edilen kız konuştu

Diyarbakır’da antrenörü tarafından tokatlandığı iddia edilen sporcu İrem Pala, babası Murat Pala, antrenör Orhan Baytekin ve o ana şahit olan öğrencilerden Ahsen Sümbül olanları anlattı.

Olay, Kayapınar ilçesindeki bir salonda düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando il seçmelerinde yaşandı. İddiaya göre, rakibine yenilen İrem Pala, antrenörü Orhan Baytekin tarafından tokatlandı. Yaşanan olay üzerine antrenör Baytekin görevden alındı. Olaya ilişkin sporcu İrem Pala, babası Murat Pala, antrenör Orhan Baytekin ve o ana şahit olan sporculardan Ahsen Sümbül, olayın detaylarını anlattı.

“Orhan hocam hiçbir öğrencisine şiddet göstermez”
Sporcu İrem Pala, maçtan çıktığını ve o an şok etkisinde olduğunu söyledi. Hocasına kendisine bir tokat atmasını istediğini aktaran Pala, “Maçın tamamını izleseler nasıl bir olay olduğunu anlayacaklar. Antrenörüme tokat atmasını isteyen bendim. Bana tokat atmasaydı şok içerisinde kalacaktım. Maçı kaybettim, stresleydim. Antrenörüme, ‘hocam bana bir tokat atmasanız kendime gelemem dedim.’ Olayda hiçbir şiddet yok. Orhan hocam hiçbir öğrencisine şiddet göstermez. Videoda hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Bugün ben ve arkadaşlarım hepimiz antrenörümün yanındayız. Hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bugünde yalnız bırakmayacağız. Benim yüzümden işine son verilmesi beni gerçekten çok üzdü” dedi.

“Kızım 10 senedir hocasının yanındadır, bu bir komplodur”
İrem’in babası Murat Pala, hocayla hiçbir sorunlarının olmadığını dile getirdi. Hocayı 10 senedir tanıdıklarını kaydeden Pala, “Kızım 10 senedir hocasının yanındadır, bu bir komplodur. Bu komploya karşı da bende davacıyım. Bu görüntüyü servis eden kişinin özellikle üstünde duracağım. Kızım reşit değil, alıp görüntülerini servis etmişler. Kızım bana olayı anlattı. ‘Ben o an şoktaydım. Orhan hoca bana bir tokat çekti' dedi, ben istediğimle söyledim.’ Onun için Orhan hocayla bir sorunumuz yok” diye konuştu.

‘Hocam Allah rızası için bana bir tokat at’
Antrenör Orhan Baytekin ise, kendisi ve tekvando camiasına çok büyük bir linç girişi başlatıldığını ifade etti. İrem ve diğer sporcuları kızından hiçbir zaman ayrı tutmadığını belirten Baytekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kızım maça girdiği zaman son 15 saniyesini yayınladılar. Ondan önce kızım maçın ortasında bana dönüp dedi ki, ‘Hocam ben şoktayım. Bana bir tokat at.’ Dedim ki, kızım devam et. Sen iyisin. Daha sonra ensesinden tutum kendinde misin? dedim. ‘Evet’ dedi. Ama ben şoktayım. Hatta bana dedi ki, ‘Hocam Allah rızası için bana bir tokat at dedi.’ Bende tokat attım ama gülerek tokat attım. Arkamı dönüp gittim. Dışarı da kızımı öptüm. Benim sporcularım şampiyon olduğu için bu başarıyı kıskandılar. Aileler hepsi bekliyor. Biz medyaya çıkalım. Bugün valiliğe çıkmaya çalıştılar. İl Aile ve Sosyal Politikalara çıkmaya çalıştılar.”

“Bizler ailece görüşüyoruz”
Olayın çok farklı yerlere çarpıtıldığını söyleyen Baytekin, “Sporcum, Aile ve Sosyal Politikalar sporcusu değil. Benim özel yetiştirdiğim sporcum. Halk Eğitim Merkezi benim işime son verdi. Ayın 26’sında Muğla’da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na 7 sporcumla katılmam gerekirken şu anda maça gidemiyorum. Beraberce biz bu başarıyı paylaşıyoruz. Beraberce çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlarla her zaman istişare içerisindeyiz. Onlar bizi ziyarete geliyor, idmanlarımızı izliyorlar. Bizler ailece görüşüyoruz. Ama bu kampanya benden önce kızlarımı etkiledi. Çocuklarımı etkiledi. Diyarbakır’ı şu anda etkiledi” şeklinde konuştu.

“O videonun devamı da var. Kesinlikle kırpılmış”
O anın çoğu kırpılarak paylaşılan bir video olduğunu değerlendiren sporculardan Ahsen Sümbül de, o görüntünün arkası ve önü olduğunu kaydetti. Sümbül, “İrem, o an maçın bitmesine son 1015 saniye kala maçı kaybediyordu ve gerideydi. Onun stresinden kendine vurmaya başladı. Şuurunu kaybetmişti. Çünkü ben orada ısınıyordum. İrem’in dibindeydim ve ona taktik veriyordum. İrem şöyle yap diye. İrem beni bile duymuyordu. İrem İrem bağırıyordum. Duyması imkansızdı. Ona rağmen böyleydi. Hoca bir yerde İrem’i tutuyordu. İrem, ‘hocam bana bir tane vurun kendime geleyim.’ Ondan sonra hoca şöyle bir vuruyor. Ondan sonra da İrem’i şöyle çekip de öpüyor. O videonun devamı da var. Kesinlikle kırpılmış. Bilinçli olarak çekilen bir video. Kesinlikle karalamak için yapılan bir komplo. Ailelerimiz bilinçsiz insanlar değiller. Böyle bir şey olsaydı bizi göndermezdi” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs tutuklandı
Vali Su, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Su, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
Şule'yi bıçaklayıp öldüren boşanma aşamasındaki eşi adliyede (2)
YEREL HABERLER Şule'yi bıçaklayıp öldüren boşanma aşamasındaki eşi ...
Tekvando seçmelerinde antrenörden, elenen sporcusuna tokat kamerada (3)
YEREL HABERLER Tekvando seçmelerinde antrenörden, elenen sporcusuna ...
Şule'yi bıçaklayıp öldüren boşanma aşamasındaki eşi adliyede
YEREL HABERLER Şule'yi bıçaklayıp öldüren boşanma aşamasındaki eşi ...
Tekvando Federasyonu'ndan 'tokat' açıklaması
YEREL HABERLER Tekvando Federasyonu'ndan 'tokat' açıklaması
Tekvando seçmelerinde antrenörden, elenen sporcusuna tokat kamerada (2)
YEREL HABERLER Tekvando seçmelerinde antrenörden, elenen sporcusuna ...
Yeni vali ayağının tozuyla evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Yeni vali ayağının tozuyla evlat nöbetindeki ...
Devegeçidi Piknik Alanı’nda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Devegeçidi Piknik Alanı’nda çalışmalar devam ediyor
Diyarbakır’da bir ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir ev alevlere teslim oldu
DİSKİ’den fiziki su kaçaklarına müdahale
YEREL HABERLER DİSKİ’den fiziki su kaçaklarına müdahale
(ÖZEL) Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen ...
Vali Su, ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı
YEREL HABERLER Vali Su, ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı
Görevini yapan basın mensubuna ‘Yüksek yerlerde tanıdığımız var’ tehdidi Çekim yapan görevliye tehdit Görevini yapmaya çalışan muhabiri engellemeye çalışan şahıs tehdit yağdırdı
YEREL HABERLER Görevini yapan basın mensubuna ‘Yüksek yerlerde ...
Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada
YEREL HABERLER Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna ...
Ailelerin kararlı direnişi 991’inci gününde
YEREL HABERLER Ailelerin kararlı direnişi 991’inci gününde
Diyarbakır’da nisan ayı kaza bilançosu: 3 ölü, 282 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da nisan ayı kaza bilançosu: 3 ölü, 282 ...
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi eşini ...
Doğu ve Güneydoğu'da 19 Mayıs kutlamalarında renkli görüntüler
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu'da 19 Mayıs kutlamalarında renkli ...
Ailelerin kararlı direnişi 990’ıncı gününde
YEREL HABERLER Ailelerin kararlı direnişi 990’ıncı gününde
Evlat nöbetindeki baba: Tüm Türkiye´nin çocukları için buradayız
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Tüm Türkiye´nin çocukları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.