Diyarbakır’da evlat nöbetine 291’inci aile katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelere direnişin 992’inci gününde 291’inci aile katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemine 992’inci gününde 11 yıl önce dağa kandırılarak götürüldüğü ileri sürülen Suzan Kıyga’nın babası Aziz Kıyga, Iğdır’dan gelerek evlat nöbetine katıldı.



“Oranın sonu ölümdür”

Kızı Suzan için geldiğini belirten baba Aziz Kıyga, kızına seslendi. Kıyga, “Geri gelsin, oranın bir faydası yoktur. Bütün ailen seni merak ediyor. 11 senedir gittin, herkes seni merak ediyor. Oranın bir faydası yoktur. Oranın sonu ölümdür. Buradaki eylemi televizyondan gördüm. Kızımın geri gelmesin için, ona seslenmek için çıkıp geldim. Ölmezse geri gelsin. Gözümle bir daha göreyim. Evladımdır, evlat acısı çok zordur” dedi.

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