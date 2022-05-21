MHP heyeti, Diyarbakır’a çıkarma yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde “Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma” temasıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla “Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma” temalı MHP ilçe ziyaretleri çerçevesinde 20 2122 Mayıs tarihlerinde Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MYK üyesi Mehmet Beşir Tatar, MYK üyesi Adem Yurdagül, MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen, MYK üyesi Eyüp Gönültaş, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve teşkilatı çalışmalara başladı. MHP heyeti, çalışmalar çerçevesinde Hani ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İzmir milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanoğlu, önümüzdeki 3 gün boyunca Diyarbakırlılarla kucaklaşacak olmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını söyledi. Osmanoğlu, “Muhterem liderimiz Devlet Bahçeli’nin selamlarını ve muhabbetlerini Diyarbakır’ımızın her köşesine iletecek olmanın gururunu ve bahtiyarlığını yaşıyorum. Bismil’i, Çermik’i, Çınar’ı, Çüngüş’ü, Dicle’yi, Eğil’i, Ergani’yi, Hani’yi, Hazro’yu, Kocaköy’ü, Kulp’u, Lice’yi, Silvan’ı, Sur’u, Yenişehir’i ve nihayetinde tüm Diyarbakır’ı bu önümüzdeki 3 gün boyunca adım adım dolaşacak, her bir ilçemizde hepsi birbirinden kıymetli hemşerilerimizle dertleşeceğiz” dedi.

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