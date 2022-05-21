Bakkalda elektrik kontağından yangın çıktı, tüpler patlamadan söndürüldü Piknik tüplerinin olduğu bakkalda yangın: Facianın eşiğinden dönüldü

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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde piknik tüplerinin olduğu bir bakkalda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale edilmesi facianın önüne geçti.

Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi 660. Sokak’ta bulunan bakkalda elektrik kontağından yangın çıktı. İş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevke edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak yangını kontrol altına alıp söndürdü. Bakkalda bulunan piknik tüpleri patlamadan söndürülmesi facianın eşiğinden dönüldü.

Ekipler, soğutma çalışmaları yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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