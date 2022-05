Terörün bittiği Lice’de off-road rüzgarı esti Off-roadcılar Diyarbakır’ın tozunu aldı

Do Kwon'a soruşturma

Terörden temizlenen Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Offroad Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin farklı illerinden gelen macera tutkunları, festivali izlemeye gelen misafirlere, farklı bir heyecan yaşattı.

Terörden temizlenen Lice ilçesinde Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "Off Road Festivali’ne pilotlar, 4x4 araçlarıyla macera tutkunları ve vatandaşların yoğun ilgisi altında yarışarak gösteri düzenledi. Türkiye genelinden 25, Diyarbakır’dan 10 ekibin katıldığı aralarında memur, öğretmen, esnaf ve işçilerin kurduğu Giresun Çotanak OffRoad Kulübü OffRoad pilotları ve Diyarbakırlı offroadcılar, engebeli pisti tek tek aşarak 800 metrelik bitiş noktasına ulaştı. Coşkuyla gerçekleşen festivalde dereceye girenlere ödüller verildi.



Vali Su, offroada yedek sürücü oldu

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Türkiye Off Road Şampiyonu Yasemin Biber Toker’in pilotluğundaki araçta yedek sürücü koltuğuna geçerek milletvekilleriyle parkura çıktı. Parkur sonucu açıklamalarda bulunan Vali Su, heyecanlı bir spor olduğunu dile getirdi. Vali Su, “Lice’de offroad deneyimi yaşamış olduk. Adrenali yüksek, heyecanlı bir spor. İnsanın hem seyretmesi hem de sürmesi bence keyifli. Ben yolcu olarak bindim ama yolcu olarak da çok keyifliydi. Parkur çok güzel, inişler, çıkışlar sulu alanlar güzel hazırlanmış. Pilotlarımız da çok başarılı. Diyarbakır medeniyetlerin beşiği, 12 bin yıllık geçmişe sahip doğasıyla, tabiatıyla, gastronomisiyle her alanda çok güzellikleri var ve spor içinde uygun. Offroad için Lice ilçemiz çok uygun inşallah bunu daha da geliştirerek ilçemizi offroad yeri olarak tüm dünyaya tanıtırmış oluruz” dedi.



"Buraları gelip gördüğümüzde unuttuğumuzu fark ettik"

İstanbul'dan gelen kulüp üyesi ve pilot Zekeriya Kayış ise, festivalin devamının geleceğini ifade etti. Kayış, “Buraları gelip gördüğümüzde unuttuğumuzu fark ettik. Bundan sonraki süreçlerde daha sık bir araya geleceğiz. Burada halkların bir arada olup kardeşliği tekrardan filizlendirmek istiyoruz. Buradaki halkın ilgisini gördükçe ayrı bir mutlu oluyoruz ve bize ayrı bir enerji veriyor. Burada düzenlemiş olduğumuz offroad oyununun fazlasıyla amacına ulaştığını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Umarım bundan sonra 2.,3.,5. hatta 10.’sunu ağırlıklı Diyarbakır’ın Lice ve diğer ilçelerinde yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Yarışmaya Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Giresun Milletvekili Avukat Sabri Öztürk, Lice Kaymakamı Muhammed Evlice ve birçok vatandaş katıldı.

