Yenişehir Spor Kulübü Yeşilay bisiklet turuna katıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları Yeşilay Cemiyeti’nin her yıl düzenlemiş olduğu 10. Yeşilay Bisiklet Turuna katıldı.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla her yıl geleneksel olarak Yeşilay Cemiyeti’nin düzenlemiş olduğu 10. Yeşilay Bisiklet Turuna çok sayıda kamu ve sivil toplum kuruluşunun bisiklet kulüpleri ile Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları da katılım gösterdi. Yeşilay Diyarbakır Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen 10. Yeşilay Bisiklet Turuna Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Sur Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK), Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (PEDALDAŞLAR), Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü, Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü katıldı.

Kayapınar ilçesinde bulunan Park 75’te startı verilen 10. Yeşilay Bisiklet Turu’nda açılış konuşmasını yapan Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Fesih Aktaş, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklar konusunda çalışmalarının devam ettirdiklerini kaydetti. Aktaş, “Tüm insanlarımızla bağımlıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda da bu tür spor etkinliklerini düzenlemeye büyük önem veriyor ve bugüne kadar yaklaşık 150 bin kişinin katılım sağladığı, artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz etkinlikte sizlerle bir araya gelmiş olmak bizler için çok değerli. Biz sizlerin desteğiyle çok daha güçlüyüz. Bu desteklerini bizden esirgemeyen tüm kurumlara ve kulüplere teşekkür ediyoruz” dedi.

Bunun yanın sıra 10. Yeşilay Bisiklet Turu çok sayıda bisikletlinin katılımıyla Park 75’te başlayıp, tarihi Hz. Süleyman Camii’nin önünde son buldu.

