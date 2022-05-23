Surnet yatırımlarına devam ediyor

İnternet servis sağlayıcısı Surnet Diyarbakır ve bölgedeki yatırımlarına devam ediyor. Surnet, son olarak Diyarbakır ve Batman’da yeni santraller ve iletişim araçları kurdu.

Diyarbakır ve bölgede yaşanan internet alt yapı sorununa çözüm üretmesiyle sektöre giren internet servis sağlayıcısı Surtnet, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Surnet tarafından, Diyarbakır’da Kayapınar, Sur, Silvan, Dicle, Çüngüş, Bağlar, Yenişehir, Batman’da ise Beşiri ve Gerçüş ilçelerinde yeni santraller ve iletişim araçları kuruldu. İnternet erişiminin lüks olmaktan çıktığını ve temel ihtiyaç haline geldiğini belirten Surnet kurucularından teknik ve saha operasyon sorumlusu Mustafa Özakbaş, gelen yoğun talebi en iyi şekilde karşılayabilmek amacıyla yatırımlara ağırlık verdiklerini belirtti. Özakbaş “İnternetin artık lüks değil, temel ihtiyaç olduğu düşüncesi ile çıktığımız bu yolda, amacımız bölgemizdeki teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak ve internetsiz ev bırakmamak. Alt yapı sorunu nedeniyle internetten mahrum kalan vatandaşlarımıza bu hizmeti en kaliteli ve en uygun şekilde sunmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.