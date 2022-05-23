Sosyal medyada gündem olan pazarcı ve hal esnafın atışmalarının gerçeği ortaya çıktı Yayınladığı video ile pazar esnafını fırsatçı olarak gösterdi, ertesi günü iddiaya göre fırsatçılığı o yaptı

Diyarbakır’da nisan ayında arkadaşının ucuza ürün satmasına tepki gösteren Yenişehir Semt Pazarı Dernek Başkanı Veysi Danış, "Ürün 6 TL'yken senin 4 TL'ye satman piyasayı etkiliyor. Piyasaya uymak zorundasın. Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede" diye sert çıkarken, ucuza ürün sattığı iddia edilen hal esnafı Ahmet Çelik ise, "Ben fırsatçı değilim. Allah var. Yiyen var, yiyemeyen var. Sen istersen 8'e sat" diye kendini savundu. Tartışmanın ikinci perdesi ortaya çıktı. Tepkilere neden olan pazarcı esnafı faturalar ile çektiği video ile iddiaya göre, hal esnafının foyasını ortaya çıkartarak fırsatçılık yaptığını ileri sürerek gösterdiği videoyu yayımlayıp belgelerle kendini savundu.

Türkiye genelinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili tartışmalar devam ederken Diyarbakır’da iki esnaf arasında "ucuza satıyorsun" tartışması sosyal medya hesaplarında paylaşılması beraberinde tartışmaları getirdi. Videodaki Yenişehir Semt Pazarı Dernek Başkanı Veysi Danış, hal esnafı Ahmet Çelik ile arasında geçen diyalogda Danış, "Diyarbakır’da günlük 30 ton salatalık satılıyor. Sen arabana 2 ton atıp satıyorsun. Burada piyasayı bozmak zorunda değilsin uymak zorundasın. Ucuzsa ucuz pahalıysa pahalı, 4 lirayken piyasa olmuş 6 lira. Sen bana 4 liraya satınca ben gidiyorum 5 liraya satıyorum. 100 kişi benden zarar görüyor. Sen pazarı düşünmeden satış mı yapacaksın" diye tepki gösterdiği görüldü.



"Ben fırsatçı değilim"

Ucuza ürün sattığını iddia eden hal esnafı Çelik ise arkadaşını sakince dinledikten sonra, "Salatalık mesela hakkı şu an 4 lira, alışıma göre. Adam hacı hocadır 8 liraya satıyor, iki katı. Sen diyorsun 8 liraya sat. Ben fırsatçı değilim. Allah var, yiyen var, yiyemeyen var. Benim hakkım beni kurtarıyor. Sen istersen 8'e sat" diye karşılık verdi.

İki gün sonra çekilen ikinci video ortaya çıktı

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