Lice'de Ashâb-ı Kehf haftası etkinlikleri başlıyor

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Diyarbakır Lice Belediyesi Ashâbı Kehf etkinlikleri haftası çerçevesinde birbirinden güzel programlar ve özel misafirleri ağırlayacak.

2428 Mayıs tarihleri arasında yapılacak etkinlikler bünyesinde 24 Mayıs salı günü ünlü şair ve yazar Nurullah Genç, 25 Mayıs çarşamba yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, 26 Mayıs perşembe GSB müşaviri Selim Cerrah Lice'de vatandaşlarla bir araya gelecek.

27 Mayıs'ta Dicle Üniversitesinde yapılacak panelden sonra 28 Mayıs tarihinde Uyanış Günü programı ile Ashâbı Kehf Mağarası önünde etkinliklerin finalini yapacak. Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammed Evlice, "Ev sahipliğini yapacağımız bu güzel programlara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Diyarbakırlı hemşehrilerimizi bu vesileyle Lice'ye davet ediyorum" dedi.

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