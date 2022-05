Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin (2)

'YUNANİSTAN GÜCÜ AMERİKA'DA DEĞİL KOMŞUSU TÜRKİYE'DE ARASIN

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa ziyaretinin ardından Diyarbakır´a geldi. Partisinin il binasında partililerle bir araya gelen Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD'de yaptığı konuşmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "NATO, Avrupa´nın şımarık çocuğu olan Yunanistan´a mutlaka haddini bildirmelidir. Konuşmalar, doğru konuşma olmamıştır, barıştan yana olmamıştır. Aksine barışa gölge düşüren bir konuşma olmuştur. Yunanistan Başbakanı şunu bilmeli ki; Amerika'ya yaklaşarak huzuru sağlayamazsın. Senin komşun biziz. Yunanistan'ın nüfusu kadar biz binlerce insana kucağımızı açtık. Yunanistan, gücü, enerjiyi Amerika'da değil kendi komşusu Türkiye´de arasın. Ayıdan post Amerika'dan da gerçekten dost olmaz." ifadesini kullandı.

'NATO HER ÜLKEYE EŞİT ÖLÇÜDE DAVRANMALI'

Mustafa Sarıgül, NATO'nun her ülkeye eşit ölçüde davranması gerektiğini belirterek, "Amerika, NATO'ya müdahale etmemelidir. NATO üyesidir, doğrudur ama NATO her ülkeye eşit ölçüler içerisinde davranmalıdır. Türkiye de NATO üyeliğini bir kez daha gözden geçirmelidir. NATO, Yunanistan'a yaptığı desteğin aynısını Türkiye'ye maalesef yapmamaktadır. NATO Yunanistan'a verdiği silahları, oradaki silahlanmasını Türkiye'ye aynı ölçüler içerisinde göstermemektedir" diye konuştu. (DHA)Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2022-05-24 18:25:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.