10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs JASAT ekiplerinden kaçamadı

Diyarbakır'da 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda yapılan titiz çalışmalar sonucunda; 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından olmak üzere toplam 3 ayrı suç dosyasından 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. isimli şüpheli, Ergani ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.