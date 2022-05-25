Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 996’ncı gününde sürerken, Mardin'den gelen 292. aile de direnişe dahil oldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi 996’ncı gününe girdi. 2015 yılında örgüt mensupları tarafından 20 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığı öne sürülen Mehmet Akdaş’ın annesi Gülperi ve babası Esat Akdaş, evlat nöbetine katıldı. Aile, evlatlarının dönmesi için çağrıda bulundu.



“HDP ve örgütü istemiyoruz”

Oğlu Mehmet Akdaş’ın 2015’te örgüt tarafından, HDP tarafından kaçırıldığını ileri süren baba Esat Akdaş, oğlunun gelmeye çalıştığını ancak bir türlü gelemediğini ifade etti. Akdaş, “Örgüt bırakmıyor. Yeter örgütten çektiğimiz. Bundan sonra HDP kendi oğlunu göndersin. Bizim çocukları bıraksınlar. Oğlum, örgütten kaç, devlete teslim ol. HDP, PKK birlikte çalışıyor. Hep garibanın sırtından yemek yerler. Bizim çocuklar orada zorla tutuluyorlar. Örgüt, HDP istemiyoruz. Oğlum, gel artık. Gel teslim ol. 2019’da bir haber aldık. Oğlum, 'baba beni kurtarın' dedi. Kurtarmaya çalıştık, kurtaramadık. Örgüt tekrar yakaladı. Nereye götürmüşse bizim oğlumuzu bırakın” dedi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan aile, evlatlarının fotoğrafını alarak diğer ailelere katıldı.

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