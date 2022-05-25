Kırsalda yeni yol hizmetleri devam ediyor

AK Partili Bağlar Belediyesi, 2022 yılının ilk 5 ayında kırsal yerleşim yerlerine 66 kilometre yeni yol kazandırdı. Hava şartlarının düzelmesinden sonra yeni yapılaşmanın arttığını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ”Vatandaşlarımız artan ihtiyaçlarına göre hizmet talebinde bulunuyor. Biz de zaman kaybetmeden yerine getiriyoruz” dedi.

Bağlar Belediyesi, çoğunluğu Karacadağ bölgesinde yer alan kırsal yerleşim yerlerine yönelik yeni yol yapma ve yol onarım çalışmalarını sürdürüyor. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında bu alanda hizmet seferberliği gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında da ilk 5 ayda önemli bir aşama katetti. Son olarak Kırkıncık, Oğlaklı ve Çiçekliyurt Mahallelerinde vatandaşlar tarafından yapılan yeni yapıların bulunduğu bölgelere yeni yol kazandıran ekiplerin Gömmetaş Mahallesindeki çalışmaları ise devam ediyor. 4 mahalleye 6.5 kilometre yeni yol kazandırılmasıyla beraber 5 aydaki oran 66 kilometreyi buldu.

"Halkımıza hizmet etmeyi nasip eden Rabbime hamd ediyorum"

Kırsal yerleşim yerlerinde yapılaşmanın dönemsel olarak arttığını, vatandaşların ev ve barınak gibi yaşam alanları inşa ettiğini kaydeden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gelişen ihtiyaç ve taleplere göre gerekli çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizim için yol haritası ve referans olan yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışı doğrultusunda hareket ederek geçen üç yılda kırsalda çok önemli hizmet hamlelerine imza attık. Bu yıl kaldığımız yerde aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın hizmet talebini emir olarak telakki ediyoruz. Kıymetli halkımıza hizmetkar olmayı nasip ettiği için Rabbimize sonsuz hamd ediyorum” dedi.

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