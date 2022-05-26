Dicle Gençlikspor Play-Off’tan çıkmak için idmanlarına devam ediyor

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Diyarbakır 1. Amatör Futbol ligi takımlarından en Dicle Gençlikspor, bir üst lige çıkmak için PlayOff’ta mücadele ediyor.

PlayOff’a çıkma şansını kaybetmemek için direnen Dicle Gençlikspor, idman yaparak maç hazırlıklarını sürdürüyor. Dicle ilçe sentetik futbol sahasında antrenman yapan Dicle Gençlikspor, teknik direktör Ramazan Özyurt öncülüğünde hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

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