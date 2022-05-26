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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Sezai Karakoç diriliş cephesinin amansız yılmaz bir savaşçısı”

İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Sezai Karakoç diriliş cephesinin amansız yılmaz bir savaşçısı”

Diyarbakır’a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Fetih etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyum’una katıldı. Kurtulmuş, “Sezai Karakoç'un Türkiye'nin yakın tarihine hem fikri hem şiirleri hem siyasi çizgisi hem kişiliğiyle abidevi bir şahsiyet olarak damga vurdu” dedi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır’a geldi. İki günlük program çerçevesinde Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumuna katıldı. Kurtulmuş’un yanı sıra etkinliğe Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Derneği Başkanı Av. Rıza Yorulmaz, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, kaymakamlar, belediye başkanları, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Sezai Karakoç diriliş cephesinin amansız yılmaz bir savaşçısı”
Sempozyum açılış konuşması yapan Kurtulmuş, Karakoç'u, Diyarbakır'da, kendi memleketinde anmanın, anlamaya çalışma sempozyumun bundan sonra uluslararası olma niteliğinin daha da artırılarak uzun yıllar boyunca devam etmesini temenni etti. Kurtulmuş, “Bu, onun hem abidevi bir şahsiyet olması hem de hangi alanda ne iş yaptıysa en iyi şekilde yapmış olmasından kaynaklanıyor. Hem de çok yönlü bir şahsiyet olmasından kaynaklanıyor. Türkiye'nin yakın döneminin en büyük şairlerinden birisidir. Türkiye'nin son 2 asırlık fikri mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından birisidir. Sezai Karakoç, diriliş cephesinin amansız yılmaz bir savaşçısı, diriliş davasının önemli bir işçisidir. Dizeleriyle bize gerçekten mağlup olmadığımızı, küllerimizden doğabileceğimizi öğreten kendisi, bu dünyada olmasa da hatırası bu dünyadadır. Allah onun gölgesini bu milletin üstünde ebedi kılsın. Diyarbakırlı, Erganili ama Sezai Karakoç nereli derseniz bütün büyük medeniyetimizin sesinin ulaştığı geniş coğrafyamızdandır" dedi.

“Sezai Karakoç Diriliş şairimiz”
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ise, bu coğrafyada yetişen önemli şahsiyetlerden bir tanesi de üstat Sezai Karakoç olduğunu kaydetti. Vali Su, “Diyarbakır ilimiz çok özel ve güzel bir ilimiz. 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip ve bağrından birçok önemli şahsiyeti çıkarmış çok özel bir ilimiz. Bu coğrafya hakikaten verimli, bereketli, bir toprak. İşte bu coğrafyada yetişen önemli şahsiyetlerden bir tanesi de üstat Sezai Karakoç. Özel bir il, özel bir coğrafya, özel bir insan Sezai Karakoç. Sezai Karakoç Diriliş şairimiz. Hak ve hakikat yolcusu. Tüm insanlığı hayra çağıran, iyiliğe davet eden, güzellikler oluşturmaya çalışan bir dava insanı. Bu anlamda inanıyorum ki bu sempozyum vesilesiyle Onu daha iyi anlamaya çalışacağız ve daha iyi anlatmamız da gerekiyor. Yeni nesle, insanlarımıza, gençlerimize, onun mefkuresi, onun fikirlerini çok daha güzel anlatmamız gerekiyor. Bizim fikir dünyamızı oluşturan, bizi geleceğe taşıyacak olan, bizi geleceğe hazırlayacak olan fikir dünyamızdır. İşte bu fikir dünyamızın en önemli mimarlarından bir tanesi de Sezai Karakoç’tur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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